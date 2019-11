Esporte Dragão repete erros e vê filme repetido, mas supera situação e ganha do Londrina Parecia que a “zica” se repetiria. Atlético saiu na frente, levou o empate no fim, mas contou com gol de Ricardo Rodrigues, nos acréscimos, para vencer

Jogadores extenuados, jogados ao chão. O técnico Eduardo Barroca transpirando. Abraços entre atletas e comissão técnica. Torcida cantando na arquibancada. Teve tudo para dar errado de novo, de repetição do empate amargo no final, mas o Atlético virou a situação adversa, venceu o Londrina, no sufoco, por 2 a 1, ontem à noite, no Estádio Antônio Accioly.Uma ajudinha veio do...