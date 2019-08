Esporte Dragão quer reduzir média de gols sofridos Ataque tem se destacado, mas defesa trabalha pra se acertar e encurtar caminho de adversários na Série B

O Atlético tem um dos melhores aproveitamentos ofensivos da Série B - 21 gols marcados em 16 rodadas, além de ter o atacante Mike, com sete gols, na disputa pela artilharia. O Dragão briga para se manter no grupo dos quatro melhores (G4) colocados e sabe que, além do ataque, terá de obter bons números defensivos para se aproximar do acesso à Série A. O zagueiro Olivei...