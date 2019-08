Esporte Dragão perde muitos gols, sofre castigo e desperdiça chance de ser líder Em casa, Atlético esbarra em boa exibição do goleiro Vinícius e é derrotado pelo CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Atlético teve várias chances, enquanto o CRB (AL) criou uma única oportunidade no segundo tempo, no contra-ataque. Foi o suficiente para surpreender o Dragão, nesta terça-feira (6), no Estádio Antônio Accioly. Vitória do time alagoano, por 1 a 0, em noite de atuação destacada do goleiro Vinícius, substituto de Fernando Henrique, contundido. Com boas defesas no jog...