Esporte Dragão pega Touro na terra da linguiça Atlético terá adversário com investimento alto e cotado como um dos favoritos ao acesso à elite nacional

Na sexta-feira, o Atlético faz o terceiro jogo da Série B do Brasileiro diante do Bragantino, às 19h15, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Nos anteriores, o adversário era conhecido por ser celeiro de atletas que acabavam se transferindo ao Corinthians, como Felipe (zagueiro), Paulinho (volante, Romarinho (atacante). Nesta Série B, a linguiça será turbinada,...