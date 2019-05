Esporte Dragão não poupa gols na temporada Clube se destaca pelo desempenho ofensivo, já se aproxima de 50 gols e lidera marca de equipes da Série B

O Atlético está a 2 gols de chegar a uma marca importante na temporada - 50 gols. Na Série B, é o time que mais balançou as redes, na somatória de jogos válidos pelos estaduais, torneios regionais e a Copa do Brasil. Além disso, o Dragão tem uma das melhores médias por jogo - no quesito, perde para Cuiabá e Sport. Na conquista do Goianão, o clube teve melhor ataque (...