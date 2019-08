Esporte Dragão faz partida com tempos distintos e empata com o Paraná Atlético oscila durante o jogo, mas comemora ponto conquistado em Curitiba e permanência no G4

Manter a concentração entre os tempos de uma partida de futebol é um dos diversos desafios que treinadores possuem, em qualquer lugar do planeta. Nesta terça-feira (21), foi um dos empecilhos que Wagner Lopes encontrou para o Atlético voltar de Curitiba com três pontos na bagagem. A missão rubro-negra de se manter no G4 (grupo de acesso à Série A), no entanto, foi co...