Esporte Dragão engata a décima partida de invencibilidade na Série B Em volta de Matheuzinho, Atlético bate o Figueirense, por 2 a 0, e confirma bom momento no Campeonato Brasileiro

O Atlético igualou, nesta sexta-feira (27), uma das melhores marcas do clube no Campeonato Brasileiro. Fez o que se esperava dele. Bateu o lanterna da Série B, o Figueirense, com relativa tranquilidade e sem brilhantismo, no jogo disputado no Estádio Antônio Accioly. A vitória por 2 a 0 deixa o Dragão não só na vice-liderança, com 45 pontos, como deixa o time com dez ...