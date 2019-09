Esporte Dragão domina no primeiro tempo e bate Figueirense Com gols de Jorginho e Rodrigo Rodrigues, no primeiro tempo, o Atlético venceu o lanterna Figueirense. Vice-líder chega aos 45 pontos na competição

O Atlético venceu o Figueirense por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (27), no estádio Antônio Accioly. Com gols de Jorginho e Rodrigo Rodrigues, o time alcançou a marca de 10 jogos de invencibilidade. Além de se fixar no G-4, o Dragão segue na vice-liderança. Por outro lado, o Figueirense se complica ainda mais na competição. O time catarinense segue na lan...