Esporte Dragão define preço de ingresso para clássico no retorno da Série B Partida contra o Vila Nova será no dia 13 de julho, sábado. Nas 14 vezes em que atuou no Accioly, em 2019, foram 12 vitórias e dois empates

Com reajuste de 10 reais em relação ao último jogo disputado em casa, a vitória por 1 a 0 sobre Guarani, no dia 6 de junho, o Atlético divulgou, na tarde desta terça-feira (2), o valor do ingresso para o clássico goiano contra o Vila Nova, no Estádio Antônio Accioly. O ingresso de inteira, que antes custava 30 reais, agora passa valer 40 reais. Há a promoç...