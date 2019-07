Esporte Dragão comemora melhora em seu sistema defensivo A evolução na parte defensiva foi comemorada pelo técnico Wagner Lopes e indica maior solidez na disputa pelo acesso à Série A do Brasileirão

O empate sem gols diante da Ponte Preta, na última terça-feira, em Campinas, foi o quarto jogo do Atlético sem sofrer gols nesta Série B do Campeonato Brasileiro. A evolução na parte defensiva foi comemorada pelo técnico Wagner Lopes e indica maior solidez na disputa pelo acesso à Série A do Brasileirão.Com vocação ofensiva, o time rubro-negro sofreu na defesa nos p...