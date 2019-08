Esporte Dragão cede empate em Londrina, mas segue vice-líder Atlético vê gol mal anulado, sai na frente com Pedro Raul e sofre empate no Estádio do Café

Deu empate no encontro entre o Atlético, vice-lider, e o Londrina, 3º colocado da Série B, no jogo disputado na noite desta sexta-feira (2 de agosto), no Estádio do Café, em Londrina (PR). Os dois times fizeram primeiro tempo de muitas chances de gols criadas e balançaram as redes, fechando o placar com igualdade de 1 a 1. O Dragão se mantém em 2º lugar, agora c...