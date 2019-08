Esporte Dragão busca ser ousado em casa para bater Oeste Com duas derrotas nos últimos três jogo no Accioly, Atlético recebe equipe paulista para se reafirmar

A necessidade de vitória para se manter entre os quatro primeiros colocados (G4) da Série B faz com que o Atlético tenha de ser ousado no jogo desta terça-feira (13), às 19h15, diante do Oeste (SP), no Estádio Antônio Accioly. É jogo para reabilitação e reafirmação da condição de equipe caseira, forte em casa e que, por 16 jogos, se manteve invicta nos jogos no Castel...