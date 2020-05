O Atlético retorna à Série A do Brasileiro 2020 num cenário de muitas indefinições. Em meio às indagações sobre o futuro do nacional, mas fazendo parte delas, o Dragão apostará em itens básicos, como boa intertemporada, elenco competitivo, muito trabalho, organização e política de investimentos pontuais em reforços.

Na crise financeira, há previsão de que os clubes possam se igualar. “Antes da pandemia, estava fazendo uma análise, de que seria um campeonato (Brasileiro) bem nivelado por algumas razões. É tudo muito novo, indefinido. Cada clube terá de recomeçar do zero. Todos os clubes vão começar de um estágio semelhante”, prevê o coordenador técnico do Atlético, Rafael Cotta, que viu o mercado mais aquecido no começo da pandemia e, agora, “desaqueceu um pouco”, na visão dele.

Como tudo indica que boa parte da Série A será disputada com portões fechados ao público e previsão de jogos em curtos intervalos de tempo, Rafael Cotta enxerga outra possibilidade, a de que as equipes necessitarão ter elencos mais sortidos de opções e, na carência financeira para investir, terão de buscar nas categorias de base peças de reposição. “Com certeza, (clubes) terão de recorrer à base. Equipes que disputam mais de uma competição simultânea terão de formar elencos maiores”, prevê o coordenador.

Rafael Cotta imagina que, num cenário dessa natureza, jogadores jovens precisam saber aproveitá-lo. Em hipóteses como público zero e no silêncio das arquibancadas, o atleta precisa ser dono da situação. “É muito diferente e poderá até favorecer alguns jogadores. De repente, uma equipe grande, acostumada a jogar com casa cheia, pode sentir essa diferença. A qualidade técnica, o jogador não perde. O que pode ocorrer são reações por motivos psicológicos, motivacionais, de cada um”, aposta Cotta. Além de assimilar os jogos com portões fechados, Cotta diz que o atleta precisa se adaptar rápido à nova rotina, em que diminuirão a presença no CT, as concentrações e os treinos em dois períodos. Reagir e se adaptar rápido serão aspectos essenciais.

A Séria A 2020 será a segunda a ser disputada pelo goleiro Maurício Kozlinski - atuou na edição de 2017, pelo Avaí. Para ele, há variáveis que serão postas no Brasileirão. “Será muito difícil, com equipes qualificadas, mas a crise financeira vai influenciar. A questão física também vai pesar. Vai ser um campeonato atípico, no qual teremos de absorver bem as coisas, nos preparar bem. Cada um (atleta) terá de se cuidar bem”, ressalta o camisa 1 atleticano, que vem fazendo temporada regular. Uma boa preparação, para Kozlinski, pode ser diferencial a favor do Atlético. A pré-temporada forte foi fundamental para o bom rendimento físico do time antes da parada.

“O Atlético costuma usar bem períodos de preparação. Agora, seguindo os protocolos (médicos), temos de tirar proveito disso, tirar o máximo de cada atleta”, concorda Rafael Cotta. Para ele, já se situando numa rotina de treinos com atletas divididos em pequenos grupos, sem muito contato no campo e no vestiário, com mais treinos físicos na retomada da preparação, quem souber tirar proveito de tudo isso poderá levar vantagem nos jogos.

“Teremos de nos adaptar aos protocolos de segurança nos treinos e jogos. É muita informação ao mesmo tempo. É preciso ter cabeça muito boa para lidar com as situações boas e ruins”, comentou Kozlinski. Em meio às contradições, o goleiro acredita que o Atlético possa se preparar bem, fazer boa campanha, permanecer na Série A e, quem sabe, chegar a algum torneio continental, como a Copa Sul-Amerircana.

A crise não escolhe nem poupa ninguém. “A crise está pegando todo mundo, desde os clubes bem pequenos até os maiores ,mais estruturados. Cada um terá de trabalhar e se planejar conforme a sua realidade financeira”, entende o goleiro atleticano, também concordando com Rafael Cotta no sentido de que as categorias de base dos clubes serão decisivas no formação dos elencos.