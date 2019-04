Esporte Dragão anuncia construção de museu no aniversário do clube Projeto intenciona resgatar as tradições, a memória e objetos relativos à história do Atlético

Nesta terça-feira (dia 2 de abril), o Atlético comemorou 82 anos de fundação. Clube mais antigo da capital, em atividade, o Dragão aproveitou para reunir alguns dirigentes, conselheiros e torcedores para lançar alguns projetos no aniversário do clube. Entre eles, a gestora de marketing do clube, Angélica Carvalho, anunciou a 1ª Corrida do Dragão, em agosto -...