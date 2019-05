Esporte Dragão amplia marca negativa nesta temporada Atlético conhece 1ª derrota neste Campeonato Brasileiro, mas revés por (3 a 0) é o quarto em que a equipe sofre esse número de gols em 2019

O Atlético tem uma marca negativa neste ano - já perdeu quatro vezes por três gols. Nesta sexta-feira (10), o Dragão não foi páreo para o empolgado Bragantino, em Bragança Paulista (SP), no Estádio Nabi Abi Chedid. Superior do começo ao fim do jogo, o Massa Bruta bateu o rubro-negro de 3 a 0. Antes, o Dragão havia perdido, pelo mesmo placar, do Goiás (Estadual) e Santos (Copa ...