Esporte Dragão é beneficiado na rodada, mas precisa vencer para não deixar G4

Após perder em casa para o CRB (1a 0), na terça (dia 6), a 15ª rodada da Série B poderia ter sido negativa ao Atlético, com possibilidade de deixar o grupo dos quatro melhores colocados (G4). Mas, de forma parecida, a concorrência rubro-negra também não se deu bem e, assim, após os jogos, o Dragão perdeu só uma só posição no G4 - caiu da vice-liderança ao 3º lugar, co...