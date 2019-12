Esporte Dracena anuncia aposentadoria, diz que seguirá no futebol, mas não define função Dracena tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2019. Mas após conversar com familiares, decidiu que o melhor momento para encerrar a carreira seria neste ano

O zagueiro Edu Dracena anunciou a aposentadoria na tarde desta quarta-feira (4), na Academia de Futebol. O defensor de 38 anos ainda ficará à disposição do Palmeiras para os dois últimos jogos de 2019: contra o Goiás, nesta quinta (5), e diante do Cruzeiro, no domingo (8), pelas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Depois disso, ele planeja tirar férias com a família e...