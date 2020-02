Disputa por classificação, luta contra o rebaixamento e busca por metas traçadas vão movimentar o 2º turno do Campeonato Goiano, que promete elevar o nível de disputa do Estadual. Serão seis rodadas e 36 partidas para definir quem avança de fase, confirma vagas em torneios nacionais, cai de divisão ou sai de mãos abanando do Estadual.

A primeira metade do Goianão 2020 já foi. O Jaraguá surpreendeu, o Atlético mostrou força ofensiva, muitos clubes ainda buscam o entrosamento ideal e outros esperam iniciar um novo momento no campeonato.

“Nosso objetivo no 2º turno é estrear. Nosso 1º turno foi muito ruim, esperamos fazer essa metade final totalmente diferente. Precisamos jogar futebol, é o que espero da Aparecidense”, comentou o diretor de futebol do Camaleão, João Rodrigues, conhecido como Cocá.

Recuperação no torneio é o que também motiva equipes como Crac, Anapolina e Goiânia, que lutam contra o rebaixamento. “Nossa maior motivação para o returno é sair logo dessa situação incômoda que é permanecer na zona de rebaixamento. Nosso elenco tem potencial para brigar pela classificação”, disse o camisa 10 do Galo, o meia Miguel.

No 2º turno, uma situação atípica vai ocorrer com o Crac. Por ter tido dois mandos de campos invertidos (contra Aparecidense e Atlético), situação causada pelo estado ruim do gramado do Estádio Genervino da Fonseca, o Leão do Sul disputará cinco dos seis jogos como mandante. O desafio da equipe será utilizar esse fator para buscar classificação, principal objetivo do clube.

“Vamos buscar nossa vaga entre os oito. Temos de fazer valer nossa condição de mando, vamos ter de nos adaptar a isso. Será um returno importante para crescermos como equipe. Para isso, temos de marcar gols, não importa como. Precisamos resolver essa questão e ter uma pontuação melhor”, comentou o goleiro Bruno Fuso, do Crac, que só foi vazado duas vezes. O time tem a 2ª melhor defesa do campeonato, mas viu seu ataque marcar apenas um gol – é, portanto, o pior ataque também.

A dupla Anápolis e Grêmio Anápolis promete deixar intensa a disputa pela classificação. “Temos potencial e vamos brigar para nos colocarmos entre os quatro primeiros. Dessa forma, vamos enfrentar algum time mais fraco no mata-mata”, avisou o presidente do Anápolis, Marlon Antônio. “O trabalho foi bem feito no 1º turno. Não pensamos em outra coisa a não ser obter a melhor posição possível no returno”, disse o atacante Gustavo Henrique, do Grêmio Anápolis.

Surpresa do Estadual nos últimos anos, o Iporá tenta voltar ao circuito nacional. O objetivo, de acordo com o diretor de futebol Guilherme Gomes, é confirmar vagas na Copa do Brasil e Série D. “Precisamos voltar a ter calendário cheio em 2021. Ficamos fora nesta temporada, mas todos os jogadores estão cientes que a nossa meta é essa no 2º turno. Vamos lutar por isso para continuar crescendo”, explicou o dirigente do Lobo Guará.

Atenção dividida com torneio nacional

Dos 12 clubes do Goianão, três estão com atenções divididas em mais de uma competição. Atlético e Vila Nova, por exemplo, jogam o Estadual e, entre rodadas da competição, vão disputar partidas da Copa do Brasil. Os clubes acreditam que podem utilizar o 2º turno para melhorar o desempenho.

“O 2º turno será importante para dar ritmo de jogo. Nosso objetivo é buscar a classificação. O mata-mata é outro campeonato, mas temos como meta evoluir para ter sucesso também na nossa Copa do Mundo, que é a Copa do Brasil”, disse o presidente do Dragão, Adson Batista.

Atlético e Vila Nova estão na 2ª fase do torneio nacional, assim como o Goiás, que tem ainda a Sul-Americana (leia ao lado).

“Algumas coisas vão mudar no 2º turno, vamos trabalhar jogo a jogo em busca da melhor intensidade e nível de concentração. Queremos nos distanciar do 9º colocado, entrar no G4 e ver o que o campeonato vai nos oferecer. Podemos mostrar mais”, disse o técnico do Vila Nova, Ariel Mamede.