Esporte Dortmund vence, Bayern empata e decisão do título alemão fica para rodada final Com os resultados deste sábado (11), o Bayern se mantém na liderança com 75 pontos, mas vê a diferença para o Dortmund, vice-líder, cair para dois pontos

O título do Campeonato Alemão será definido na 34ª e última rodada da competição pois, neste sábado, o segundo colocado Borussia Dortmund derrotou o Fortuna Dusseldorf por 3 a 2 em casa e o líder Bayern de Munique empatou sem gols fora de casa com o RB Leipzig. Com os resultados deste sábado, o Bayern se mantém na liderança com 75 pontos, mas vê a diferença para o Dort...