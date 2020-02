Esporte Dorival vê Athletico-PR à altura do Flamengo para decisão da Supercopa do Brasil O treinador do Athletico-PR viu semelhanças entre as equipes: '(O jogo) Espelha as duas melhores equipes de 2019'

De volta ao calendário do futebol nacional depois de 29 anos, a Supercopa do Brasil será disputada no próximo dia 16 entre Flamengo, atual campeão do Campeonato Brasileiro, e Athletico-PR, vencedor da última Copa do Brasil, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Nesta terça-feira, a CBF promoveu um "Media Day" em sua sede, no Rio de Janeiro, para divulgar detalhes d...