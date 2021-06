Esporte Doria repete discurso de Bolsonaro favorável à Copa América 'Se houver essa decisão da CBF, haverá jogos em São Paulo, não vou perder a minha coerência, meu bom senso, em nome da política, por mais adversário que seja o Bolsonaro', disse João Doria (PSDB), governador de São Paulo

O governador João Doria (PSDB), após desistir de flexibilizar as regras de isolamento social, voltou a defender nesta terça-feira (1º) a realização da Copa América no Brasil e colocou o estado de São Paulo à disposição como uma das sedes. Durante entrevista coletiva, Doria foi questionado se mantém a decisão de receber o evento apesar do recrudescimento da pandem...