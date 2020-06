Esporte Doria libera volta aos treinos dos times de futebol de SP a partir de 1º de julho Equipes vão seguir recomendações indicadas pelo chefe médico da FPF, Moisés Cohen, e se adequar a diversas restrições

O governador João Doria (PSDB) liberou nesta quarta-feira (17) o regresso aos treinamentos dos times de São Paulo a partir do dia 1º de julho. A informação foi antecipada pelo Estado de S. Paulo na última terça. Para retomar as atividades, os clubes terão de obedecer protocolos sanitários. "Entre as medidas que deverão ser adotadas estão testes regulares dos jogado...