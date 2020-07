Esporte Doria garante realização de GP do Brasil em 2020: 'Contrato tem de ser cumprido'

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta sexta-feira que o GP do Brasil de Fórmula 1 deste ano não corre o risco de ser cancelado. Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, ele afirmou que a prova no Autódromo de Interlagos está mantida para novembro, mesmo com os problemas enfrentados pela principal categoria do automobilismo em marcar a...