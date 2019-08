Esporte Doria diz ter 'entendimento' com a F-1 para renovar contrato de São Paulo Capital paulista sofre concorrência do Rio de Janeiro para sediar as corridas da categoria no país

O governador de São Paulo, João Doria, voltou a exibir confiança na permanência do GP do Brasil de Fórmula 1 na capital paulista para além do próximo ano. Nesta quarta-feira, ele afirmou que chegou a um "entendimento" com os donos da categoria para renovar o contrato com a cidade, que sofre a concorrência do Rio de Janeiro. "A Fórmula 1 não vai sair de São Paulo. ...