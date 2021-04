O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou em entrevista à rádio CBN, na manhã desta sexta-feira (9), que o Campeonato Paulista será retomado nos próximos dias. A decisão será anunciada oficialmente em entrevista coletiva no início da tarde. Ainda não se sabe se a competição poderá voltar já neste fim de semana ou a partir da próxima.

A liberação era esperada desde que, na noite desta quinta (8), o Ministério Público de São Paulo enviou um ofício ao governo retirando as restrições para a volta do futebol. O documento foi assinado pelo procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo.

"[Trata-se de] Um avanço positivo diante do contexto que se revelava quando da edição do Decreto de 11 de março, que estabeleceu a fase emergencial em todo o Estado. O novo protocolo da FPF, discutido com representantes da Procuradoria-Geral de Justiça e do grupo de trabalho, é produto de diálogo estabelecido entre esta Instituição e a Federação Paulista de Futebol, em várias reuniões realizadas durante as últimas semanas", afirma Sarrubbo em nota divulgada pelo órgão.

Não foram divulgadas até o momento quais mudanças serão efetivamente implementadas no protocolo sanitário da FPF com o objetivo de torná-lo mais rígido no combate à pandemia de Covid-19.

O futebol está suspenso no estado desde 14 de março. Foi quando entrou em vigor decreto assinado por Doria suspendendo atividades esportivas e cultos religiosos, como tentativa de conter a transmissão da doença. A iniciativa de fazer o pedido das restrições foi do Ministério Público.

Contrariada, a FPF tentou levar a competição para outros estados, mas apenas duas partidas foram realizadas, há duas semanas. Mirassol x Corinthians e São Bento x Palmeiras aconteceram em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

O Campeonato Paulista está paralisado na quinta rodada desde então.