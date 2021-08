Esporte Doria confirma volta de público aos estádios de SP a partir de 1º de novembro Além do futebol, São Paulo também terá público na Fórmula 1. O GP de São Paulo, novo nome do GP do Brasil, terá 100% da capacidade de público do autódromo de Interlagos

O governador de São Paulo, João Doria, afirmou hoje que o público deve voltar aos estádios de futebol do estado de São Paulo a partir do dia 1º de novembro. Os detalhes de como será o retorno dos torcedores aos estádios não foram divulgados. Além do futebol, São Paulo também terá público na Fórmula 1. Doria anunciou hoje que o GP de São Paulo, novo nome do GP do ...