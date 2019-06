Esporte Doria confia em permanência da F-1 em SP e rebate Bolsonaro, mas nega conflito São Paulo vem intensificando as negociações para a renovação desde o início do ano, após o Rio de Janeiro demonstrar claro interesse em receber a corrida a partir de 2021

Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro afirmar que há 99% de chance de o GP do Brasil de Fórmula 1 ir para o Rio de Janeiro a partir de 2021, o governador de São Paulo, João Doria, disse nesta terça-feira que confia na permanência da corrida na capital paulista após 2020. A cidade tem contrato com a principal categoria de automobilismo do mundo somente até o próximo a...