Esporte Dorados perde na prorrogação e Maradona não conquista 1º título como técnico Diego Maradona chegou ao estádio Alfonso Lastras sendo vaiado pela torcida local e respondeu com palmas irônicas

Ídolo mundial e maior nome da história do futebol da Argentina, Diego Maradona falhou na tentativa de conquistar o seu primeiro título como técnico. Comandante do Dorados de Sinaloa, ele perdeu a disputa da final do segundo turno da Liga Ascenso, a segunda divisão do México, com uma derrota para o Atlético de San Luís por 1 a 0 na prorrogação, após empate sem gols nos 9...