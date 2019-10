Esporte 'Dor do empate' será experiência na reta final da Série B, diz técnico do Atlético Na busca por acesso, técnico do Atlético acredita em lições tiradas do empate em casa com o América-MG

Para o técnico do Atlético, Eduardo Barroca, a “dor do empate” com o América-MG tem de servir como experiência para os últimos sete jogos da Série B, em que o Dragão buscará o acesso à elite nacional. O clube goiano abriu 2 a 0 no placar, sexta-feira, no Estádio Antônio Accioly, mas acabou cedendo o empate no segundo tempo, o que resultou no sexto jogo seguido da equi...