Dono do Valladolid, Ronaldo escreve carta a sócios: 'Nunca estivemos tão juntos'

Proprietário e presidente do Valladolid, Ronaldo Fenômeno escreveu uma carta bastante emotiva endereçada aos 22 mil sócios do clube espanhol. O objetivo do documento é passar uma mensagem de apoio aos torcedores em meio à pandemia do novo coronavírus, que infectou mais de 200 mil pessoas na Espanha e deixou mais de 20 mil vítimas fatais. "Estamos separados pela distân...