Esporte Dono do New York Cosmos acerta compra da Fiorentina por 723 milhões de reais Rocco Commisso é um empresário de 69 anos e tem uma fortuna avaliada em 4 bilhões de euros (R$ 17,52 bilhões)

Depois de ter escapado do rebaixamento à Série B nas últimas rodadas do Campeonato Italiano e de ter enfrentado inúmeros protestos da torcida, a Fiorentina tem um novo proprietário. Nesta quinta-feira (6), os irmãos Diego e Andrea Della Valle, que ajudaram na reconstrução do tradicional time de Florença após a falência em 2002, chegaram a um acordo com o milionário í...