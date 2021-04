O Flamengo chega ao clássico com o Vasco às 19h desta quinta-feira (15), a duas rodadas do fim do Campeonato Carioca, com a possibilidade de retomar a liderança e, de quebra, liquidar as chances de o rival avançar para as semifinais da competição.

O time cruzmaltino soma dez pontos, seis a menos que o Fluminense, que abre o G-4. Se derrotado pelos flamenguistas, que têm 19 pontos, um a menos que o líder do torneio, o Volta Redonda, poderia até vir a empatar neste critério com os tricolores, mas ficaria atrás no número de vitórias.

Além da queda, uma derrota representaria a manutenção de um jejum diante do Flamengo que já dura desde 24 de abril de 2016, quando o Vasco venceu o rival pela última vez, também pelo Carioca. De lá para cá, foram 17 jogos, com 9 empates e 8 vitórias dos rubro-negros.

Junto ao retrospecto, uma mudança na data da partida acirrou os ânimos dos vascaínos para o confronto. As equipes se enfrentariam um dia antes, mas o jogo acabou remarcado a pedido do Flamengo, o que gerou revolta do Vasco, que apontou favorecimento ao rival com o adiamento.

O Flamengo, que se recuperava da decisão da Supercopa do Brasil, disputada no domingo (11), agora poderá ter força máxima contra o Vasco. A única dúvida diz respeito a Pedro, que volta de lesão na coxa direita. Os vascaínos também mandarão a campo o que têm de melhor

SERVIÇO DO JOGO

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h (de Brasília) desta quinta-feira (15)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Transmissão: FlaTV+ e Carioca Play