Esporte Dono da camisa 6 em 2019, Nicolas evoluiu com o Dragão Emprestado pelo xará paranaense, lateral esquerdo assumiu posição e está nos planos para 2020

Um veterano de 22 anos. Essa é a impressão que o lateral esquerdo Nicolas deixou em sua passagem pelo Atlético-GO em 2019. Desde que chegou ao Dragão, em março, o jogador tomou conta da posição e foi peça importante nas campanhas do título de campeão goiano e de acesso à Série A do Brasileirão. Identificado com o clube goianiense, Nicolas espera dar sequência à sua história ...