Esporte Dona dos Lakers recebe carta racista: 'Vá pro inferno e se junte a Kobe Bryant' Autor da carta se diz torcedor da franquia de Los Angeles há 60 anos e, em tom desrespeitoso, sugere que Jeanie Buss se junte a Kobe Bryant que morreu em acidente de helicóptero em janeiro

Em meio à onda de protestos antirracistas que ocorrem nos Estados Unidos e se espalham pelo mundo, algumas manifestações preconceituosas começam a ganhar notoriedade. Presidente e proprietária do Los Angeles Lakers, a executiva Jeanie Buss divulgou em suas redes sociais uma carta que recebeu com conteúdo discriminatório e ofensivo. O autor da carta assinou como Joe, c...