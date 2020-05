Esporte Dominante, Gilbert Durinho vence Tyron Woodley e pede disputa de cinturão Essa foi a sexta vitória consecutiva do brasileiro, a quarta na atual categoria

Gilbert Durinho avisou que venceria e que, se tivesse uma luta "dominante", pediria para lutar pelo cinturão. O brasileiro cumpriu a palavra e alcançou a maior vitória da sua carreira ao derrotar com uma atuação incontestável o ex-campeão dos meio-médios, o norte-americano Tyron Woodley, por decisão unânime no UFC em Las Vegas. Com o bom desempenho no combate, qu...