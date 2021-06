Esporte Dominante, Brasil vence Tunísia na estreia do Pré-Olímpico de basquete Equipe volta à quadra nesta quarta (30) para enfrentar a Croácia. Os dois primeiros colocados do grupo avançam às semifinais, mas apenas o campeão garante vaga nos Jogos de Tóquio

No jogo que era considerado fundamental para as pretensões do Brasil no Pré-Olímpico de basquete de Split, na Croácia, a seleção masculina venceu nesta terça-feira (29) a Tunísia, por 83 a 57. O técnico do Brasil, o croata Aleksandar Petrovic, considerava a vitória importante para garantir classificação para as semifinais da competição. O Brasil volta à quadra nesta ...