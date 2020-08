Esporte Domènec Torrent chega e indica ruptura sem traumas no Flamengo pós-Jesus Nas primeiras horas no Ninho do Urubu, Domènec Torrent conheceu as instalações, trocou ideias com toda a comissão técnica que já estava no clube, percorreu cada canto do centro de treinamento e se apresentou aos novos comandados

O espanhol Domènec Torrent desembarcou no Rio de Janeiro, concedeu entrevista coletiva e já teve seu primeiro contato com o grupo de jogadores. Em suas primeiras 24 horas de Flamengo, o treinador já indicou que o trabalho iniciado por Jorge Jesus será respeitado ao máximo. Seja no papo com os atletas ou nas declarações públicas, ele deu mostras de que irá coloca...