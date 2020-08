Esporte Domènec Torrent chega ao Rio e é recepcionado com festa Recepcionado pelo vice-presidente Marcos Braz, Torrent recebeu a camisa rubro-negra antes de passar pelo saguão do aeroporto internacional Tom Jobim

O técnico Domènec Torrent disse, após desembarcar no Rio de Janeiro para assumir o comando técnico do Flamengo, que tem a intenção de ficar um longo tempo no clube. Recepcionado pelo vice-presidente Marcos Braz, Torrent recebeu a camisa rubro-negra antes de passar pelo saguão do aeroporto internacional Tom Jobim, onde torcedores fizeram festa com a sua chegada. Ele se...