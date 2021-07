Esporte Dois jogadores voltam ao Vila Nova para duelo contra o Brusque Suspensos contra o CRB, o zagueiro Renato e o volante Arthur Rezende ficam à disposição do técnico Higo Magalhães para o confronto contra os catarinenses na quarta-feira (21)

O técnico Higo Magalhães volta a contar com o zagueiro Renato e o volante Arthur Rezende, que cumpriram suspensão automática diante do CRB. Eles não estiveram em campo na primeira derrota do Vila Nova sob comando do treinador, que além do retorno da dupla, possui dúvidas e um desfalque para o duelo contra o Brusque. Renato, porém, deve seguir fora da equipe apó...