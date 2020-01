Esporte Dois jogadores que passaram por testes não ficarão no Vila Nova Zagueiro Gustavo Japa e meia Matheus Gabriel não serão contratados pelo Tigre. Após fase de testes, clube optou por não ficar com jogadores

O técnico Ariel Mamede falou, nesta sexta-feira (3), em coletiva de imprensa, que não contará com o zagueiro Gustavo Japa e o meia Matheus Gabriel no elenco. Os jogadores treinaram com o time em dezembro para fazer testes. No entanto a diretoria optou por não manter os atletas. Desde o dia 16 de dezembro, parte do elenco do Vila faz preparação da pré-temporada. Três a...