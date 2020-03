Os atacantes Giva e Stuart, do Goiânia, foram submetidos a exames do novo coronavírus e testaram negativo. A informação foi confirmada pela reportagem junto ao diretor de futebol e presidente Alexandre Godoi e com médico do Galo, Carlos Antônio de Melo Júnior.

“Nós tivemos dois jogadores que vieram da Espanha, o Giva e Stuart. Ambos fizeram testes na semana passada, se eu não estiver enganado, na quinta-feira. Fizemos apenas por precaução, nenhum deles e nenhum jogador ou funcionário do Goiânia apresentou algum sintoma”, disse Alexandre Godoi.

Antes de assinar com o Goiânia, o jovem Stuart atuou no Lleida Esportiu, da Espanha. Giva passou pelo Badalona na temporada passada, mas estava morando no país europeu. Ambos disputaram duas partidas pelo Galo, Giva marcou um gol, na vitória por 2 a 1 sobre o Iporá.

Em Goiás, conforme informações divulgadas pelo governo do Estado, o número de casos confirmados de coronavírus subiu para nove na segunda-feira (16). Em São Paulo a primeira morte ocasionada pela doença foi registrada nesta terça-feira (17).