Dois jogadores do Goiás testam positivo para Covid-19

Dois jogadores do elenco profissional do Goiás testaram positivo para Covid-19 e iniciaram processo de isolamento. Após a quinta bateria de exames para detectar a presença do coronavírus em atletas do elenco, na última sexta-feira (3), em Trindade, o clube esmeraldino informou que dois exames deram resultado positivo. Os jogadores infectados, que não tiveram os nom...