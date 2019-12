Esporte Dois jogadores argentinos são especulados no Goiás Além do atacante Jonathan Cristaldo, zagueiro Donatti teve nome vinculado ao clube esmeraldino pela imprensa argentina

A diretoria do Goiás negou na tarde desta segunda-feira (23) que esteja negociando com o atacante argentino Jonathan Cristaldo, de 30 anos. Outro jogador do país vizinho que teve seu nome vinculado a um possível interesse esmeraldino foi o zagueiro Donatti, ex-Flamengo. O site TyC Sports, da Argentina, noticiou que Cristaldo deixará o Racing, de Avellaneda, e o seu d...