Esporte Dois homens são baleados após briga de torcida antes do clássico entre Vila Nova e Goiás Em Aparecida de Goiânia, um grupo de torcedores estava em uma casa quando a confusão começou. Rivais arremessaram objetos e chegaram a quebrar o portão da residência

Dois torcedores do Vila Nova foram baleados no final da manhã deste domingo (1º) após confronto com integrantes da torcida organizada do Goiás, no Residencial Caraíbas, em Aparecida de Goiânia. A confusão aconteceu em um local próximo à Escola Municipal Caraíbas, ponto de encontro dos torcedores colorados para o clássico desta tarde, que terá torcida única no Est...