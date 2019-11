Esporte Dois dirigentes analisam possibilidades de se candidatem à presidência do Vila Nova Ricardo Barbosa (vice-presidente) pode formalizar candidatura nos próximos dias. Já Wilson Balzacchi (diretor administrativo) analisa se será candidato, mas não descarta

Além de Hugo Jorge Bravo, que oficializou que será candidato à presidência executiva do Vila Nova, dois nomes devem concorrer ao cargo máximo do clube. O atual vice-presidente do Tigre, Ricardo Barbosa e Wilson Balzacchi, ex-presidente vilanovense e atual diretor administrativo, podem ser novos candidatos na disputa pelo cargo de presidente colorado. Dos doi...