Esporte Dois dias após passar por cirurgia, Pelé ganha alta de hospital em São Paulo Segundo boletim do hospital Albert Einstein, o rei do futebol reagiu bem ao tratamento e medicamentos e jamais provocou preocupação na junta médica que o assistiu

Pelé recebeu alta na manhã desta segunda-feira (15) do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passou por um procedimento cirúrgico para a retirada de um cálculo renal no último sábado. O ex-jogador de 78 anos foi internado no Brasil assim que chegou da França, onde passou mal e também precisou ser hospitalizado às pressas por causa de uma infecção urinária, detectada d...