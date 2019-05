Esporte Dois dias após decisão da CAS, Caster Semenya vence na Diamond League em Doha Sul-africana cruzou a linha de chegada em 1min54s98, com vantagem tranquila sobre as concorrentes

Pivô de uma grande polêmica nesta semana, a sul-africana Caster Semenya, de 28 anos, venceu nesta sexta-feira a prova dos 800 metros, a sua favorita, da etapa de Doha, no Catar, que abre a temporada de 2019 da Diamond League. Ela cruzou a linha de chegada em 1min54s98, com vantagem tranquila sobre as concorrentes. A segunda colocada, Francine Niyonsaba (Burundi), completou e...