Esporte Dois defensores do Vila Nova não ficam para 2020

O processo de reformulação do Vila Nova segue a todo vapor. O zagueiro Wesley Matos e o lateral esquerdo Gastón não ficarão no clube colorado para a temporada 2020, na qual o Tigre disputará a Série C do Brasileiro. O uruguaio não terá vínculo renovado, foi encerrado no último sábado (30). Ele deixa o Vila Nova após três temporadas e 95 jogos disputados. Já o Wesley...