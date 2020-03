Esporte Dois campeões olímpicos da Rússia estão entre quatro novos casos de doping Andrei Silnov, Natalya Antyukh, Yelena Soboleva e Oksana Kondratyeva foram acusados de usarem produtos proibidos

Dois medalhistas de ouro olímpicos estão entre os quatro novos casos de doping no atletismo da Rússia. São eles: Andrei Silnov, campeão no salto em altura, em Pequim-2008, e Natalya Antyukh, primeira colocada nos 400 metros com obstáculos, em Londres-2012. Ambos são acusados de usarem produtos proibidos. A Unidade de Integridade de Atletismo (AIU, sigla em inglês) ...