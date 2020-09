Esporte Do tatame ao gramado, goleiro do Goiás busca espaço Jovem goleiro, de 18 anos, trocou o judô pelo futebol e ganhou chance de treinar entre os profissionais

Ainda garoto quando morava em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Matheus Souza de Campos, já se dividia no mundo dos esportes. O sonho de ser atleta o levou à prática do judô, mas o talento como esportista mostrou que no futebol o jovem carioca poderia realizar seu sonho de criança. O quiimono foi substituído pela camisa de jogo, o tatame ficou de lado, chuteiras e luvas se torn...